Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела тренировку в «Лужниках».

«Дорогие друзья, я нахожусь в «Лужниках». Провели тренировку вместе с «Доброфон».

Посмотрите, какие счастливые люди! В общем, занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни. Всех люблю, всех целую», – рассказала подписчикам Загитова.