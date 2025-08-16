Алина Загитова провела тренировку в «Лужниках»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела тренировку в «Лужниках».
«Дорогие друзья, я нахожусь в «Лужниках». Провели тренировку вместе с «Доброфон».
Посмотрите, какие счастливые люди! В общем, занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни. Всех люблю, всех целую», – рассказала подписчикам Загитова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Загитовой
