  • Основатель школы цветочного бизнеса об идее Загитовой открыть магазин: «Все думают, что это легко. Но это грязь, земля, холодная вода, шипы, тяжелый труд»
21

Бизнесвумен Постнова высказалась об идее Загитовой открыть цветочный магазин.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ранее опубликовала фото с букетами и написала, что «уже задумывается об открытии цветочного магазина».

Александра Постнова – основатель школы цветочного бизнеса, совладелец оптовой компании, специализирующейся на продаже цветов. Занимается цветами более 20 лет.

«Считаю, бизнес будет успешен только в том случае, если ты разбираешься в том, чем занимаешься. Если Алина Загитова разбирается в фигурном катании, то будет успешным предпринимателем в бизнесе, связанным с той темой, в которой хорошо разбирается.

Прибыльность цветочного бизнеса? Смотря с чем сравнивать. Есть большое заблуждение, сколько это может приносить. Если человек открывает цветочный магазин и у него есть твердая уверенность, что большой круг знакомых готовы покупать у него цветы, то, наверное, это будет успешно, но это не точно. Еще и цветочные магазины могут быть разными. Но когда человек — спортсмен, у него есть задатки победителя.

Самое большое заблуждение, что флористика – очень красивый и прибыльный бизнес. Это постоянные мифы. Многие думают, что там есть какие-то безумные деньги. Как говорят: люди рождаются, умирают и женятся – цветы нужны всегда.

Нужны они всегда, но еще надо сделать так, чтобы их всегда у тебя покупали. Цветочный рынок и так был заполнен, а сейчас он переполнен. Здесь есть риски и нет гарантий: выстрелит или нет. Но если Алина Загитова хочет заниматься бизнесом, то ей лучше идти в ту историю, в которой понимает.

В цветочном бизнесе можно столкнуться с большими списаниями, потому что товар быстро портится. Нужно правильно выбрать для розничной торговли, а если через интернет, то нужно представлять, сколько денег надо вливать в рекламу, чтобы все окупалось. Есть огромное количество тонкостей и нюансов, так что для непогруженного человека будет сложно.

Думаю, у Загитовой просто огромное количество иллюзий на тему того, что это красиво и легко, будто порхать среди цветов, но все очень-очень непросто, особенно если ты этой темы не касаешься. Цветы дома и бизнес – разные вещи. У Загитовой, конечно, может получиться, но не знаю, чем она оперирует.

Думаю, Алина выбирает эту сферу, потому что это красиво, она девочка, а цветочных магазинов много – значит, это суперприбыльно. Все думают, что это очень легко. Но на самом деле денег в этом не так много, как многие думают.

Еще это очень быстрый бизнес, потому что много списаний, которые отражаются на финансовых показателях. Занятие красивое со стороны покупателя, а со стороны владельца – грязь, земля, холодная вода, шипы, тяжелый физический труд и проблемы с персоналом», – сказала Постнова. 

Дмитрий Губерниев: «Я не бизнес-партнер Загитовой, но если она хочет быть флористом, никаких проблем. Как говорится, хочешь – жни, а хочешь – куй, все равно получишь пряник»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
