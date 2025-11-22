  • Спортс
  • Плющенко о Костылевой: «Ребенка-спортсмена нужно хвалить хотя бы иногда, а не говорить, что она «говно» и «толстожопая». Запрещал это делать «Сказкам Венского леса»
Плющенко о Костылевой: «Ребенка-спортсмена нужно хвалить хотя бы иногда, а не говорить, что она «говно» и «толстожопая». Запрещал это делать «Сказкам Венского леса»

Плющенко: не дам в обиду Лену Костылеву.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Елены Костылевой Евгений Плющенко заявил, что не даст фигуристку в обиду.

Костылева заняла второе место на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.

«Дорогие болельщики и любители фигурного катания, не верьте очередным «Сказкам Венского леса» (вероятно, речь о матери фигуристки Ирине – Спортс’’)!

Лена Костылева – боец. Она единственная девочка, которая на волевых прыгнула каскад 3A – 3Т в короткой программе. И это после тяжелого перелета длиной в 18 часов. Лена все еще не восстановилась (у нее до сих пор не долечены ни колено, ни бедро), она каждый день ездит на лечение – об этом свидетельствуют счета, которые оплачивает академия. И в Омске, и в Москве Лена каталась с травмой, так же, как и на трех льдах! На трех! И, как вы понимаете, не мы ее травмированную туда гоним! Лене не 8 лет, чтобы носиться по льду и делать по 30 прыжков ультра-си за тренировку. Мы дозируем ей нагрузки, чтобы она могла, имея такой арсенал ультра-си, сохранить их и показать на взрослых стартах.

А еще Лена не робот, она человек! Вы можете угробить девочку, ведь в погоне за медалями и призовыми вам уже ничего не интересно! Потом все можно свалить на штаб, на ее тренера. За прошлый весь выигранный сезон вы ни разу не поблагодарили нашу академию! Ни разу! Хотя сделано было немало во всех отношениях. Спортсмену свойственно быть не всегда в форме, но случай в Омске – просто недоконцентрация и усталость, я сам такое проходил, будучи в юности в блестящей форме.

Ребенка-спортсмена нужно хвалить хотя бы иногда! А не говорить, что она «говно» и «толстожопая», и ничего у нее не получится. Я не раз запрещал это делать «Сказкам Венского леса», но безрезультатно, а также запретил учить тренеров, как тренировать, вставлять свои дилетантские «5 копеек» везде и всегда! Поэтому «Сказки Венского леса» у меня в блоке.

Себе такого никто не позволял. И я никому это не позволю!

Федерация от начала и до конца в курсе всего этого давления на спортсмена! Как и все органы, контролирующие жизнь детей в нашей стране.

По возвращении я подарю Лене телефон, чтобы это было ее личное имущество, так как ее телефон регулярно забирается, чтобы она не имела связи со мной и нашим штабом. Предупреждаю не первый, но в последний раз! Лена в доверительных отношениях со мной и нашим штабом. Лену в обиду не дадим. Ей 14 лет, она не игрушка, не робот!

Надеюсь, что разум ваш восторжествует! Я долго молчал. Но видимо пора уже начать и говорить, и показывать доказательства моих слов», – написал Плющенко.

Реакция Плющенко на оценки Костылевой – боль в 5 кадрах

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Евгения Плющенко
