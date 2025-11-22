Малинин, Кагияма, Сато, Сяо Хим Фа, Шайдоров и Грассль вышли в финал Гран-при в мужском одиночном катании
Илья Малинин с лучшим результатом вышел в финал Гран-при по фигурному катанию.
Определился состав участников финала Гран-при по фигурному катанию среди мужчин. Финал пройдет с 3 по 5 декабря в Японии.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Мужчины
Участники
1. Илья Малинин (США) – 30 баллов
2. Юма Кагияма (Япония) – 30
3. Шун Сато (Япония) – 28
4. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 26
5. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 24
6. Даниэль Грассль (Италия) – 20
Запасные
Казуки Томоно (Япония)
Лукас Бричги (Швейцария)
Ника Эгадзе (Грузия)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
