Малинин, Кагияма, Сато, Сяо Хим Фа, Шайдоров и Грассль вышли в финал Гран-при в мужском одиночном катании

Илья Малинин с лучшим результатом вышел в финал Гран-при по фигурному катанию.

Определился состав участников финала Гран-при по фигурному катанию среди мужчин. Финал пройдет с 3 по 5 декабря в Японии. Финал Гран-при по фигурному катанию Мужчины Участники 1. Илья Малинин (США) – 30 баллов 2. Юма Кагияма (Япония) – 30 3. Шун Сато (Япония) – 28 4. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 26 5. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 24 6. Даниэль Грассль (Италия) – 20 Запасные Казуки Томоно (Япония) Лукас Бричги (Швейцария) Ника Эгадзе (Грузия)