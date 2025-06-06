Костылева, Дзепка, Андреева вошли в основной состав юниорской сборной России, Базылюк – в резерве

Костылева вошла в основной состав юниорской сборной России, Базылюк – в резерве.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала списки сборных команд на сезон-2025/26.

В женском одиночном катании в основной состав юниорской сборной вошли Елизавета Андреева, София Дзепка, Елена Костылева, Агата Петрова и Алена Принева.

В резервный состав включены Маргарита Базылюк, Валерия Лукашова, Лидия Плескачева, Екатерина Стоцкая, Виктория Стрельцова и Дина Хуснутдинова.