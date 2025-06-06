Костылева, Дзепка, Андреева вошли в основной состав юниорской сборной России, Базылюк – в резерве
Костылева вошла в основной состав юниорской сборной России, Базылюк – в резерве.
Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала списки сборных команд на сезон-2025/26.
В женском одиночном катании в основной состав юниорской сборной вошли Елизавета Андреева, София Дзепка, Елена Костылева, Агата Петрова и Алена Принева.
В резервный состав включены Маргарита Базылюк, Валерия Лукашова, Лидия Плескачева, Екатерина Стоцкая, Виктория Стрельцова и Дина Хуснутдинова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
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