Петр Гуменник: «Стричься перед Олимпиадой не буду. Меня обещали научить, как самому себе сделать прическу»

Петр Гуменник: стричься перед Олимпиадой не собираюсь.

Фигурист Петр Гуменник рассказал о прическе для короткой программы «Парфюмер».

– Ты изменил прическу, у тебя теперь ленточка какая-то туда вплетена.

– Ленточку мне швея дала вместе с костюмом. Я не знал, куда ее приделать, пришел к визажисту Карине – она со мной на все соревнования ездит и помогает мне делать сложные и красивые прически. Для «Парфюмера» сделали такую необычную, немного растрепанную.

– А на Олимпийских играх сам причесываться будешь? Только не говори, что перед Олимпиадой ты подстрижешься – твои фанаты этого не выдержат.

– Нет, стричься я не буду. Меня обещали научить, как самому можно сделать. Конечно, такое я не сделаю, но что-то более-менее аккуратное я попробую научиться сделать, – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

