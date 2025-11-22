44

«Удивило, что набрал столько баллов. Думал, если 100 наберу – уже хорошо». Гуменник о прокате короткой программы

Петр Гуменник: не ожидал, что наберу столько баллов за короткую программу.

Фигурист Петр Гуменник не ожидал, что наберет больше 100 баллов за короткую программу на этапе Гран-при России в Омске.

Гуменник идет на первом месте с 105,06 баллами, второй – Евгений Семененко (92,38), третий – Владислав Дикиджи (84,28).

«Устроил бы меня такой прокат на Олимпиаде? Думаю, да. Обращаю внимание на баллы, смотрю распечатки. Без обратной связи сложно прогрессировать. Удивило, что набрал столько баллов. В этом сезоне судейство стало строже. Думал, если 100 баллов наберу — уже будет хорошо», – сказал фигурист.

– Как выступать на двух этапах подряд?

– Я уже второй раз так пробую. Первый раз готовился к контрольным прокатам после Пекина. Мне кажется, что через две недели даже сложнее. Нужно восстановиться, отдохнуть перед стартом. А когда подряд – это можно совместить.

– Что еще можно улучшить?

– Чтобы сделать лучше, нужно подумать, это не так очевидно. Неделю назад упал с лутца, тогда было понятно, что надо улучшить. Сейчас нужно мнение специалиста. Пока не знаю, что сказать.

– Как тебе поддержка зрителей?

– Кто‑то крикнул перед прокатом: «Петя, порви всех». Ехал, и в голове крутилось, что в фигурном катании это неправильно, я во время проката никого не рву. Подумал, что для меня нужен другой настрой. Но приятно, что болельщики неравнодушные, очень активные.

– Какой нужен выкрик?

– Я уже знаю, что мне нужно. Когда выхожу, приятно, что все поддерживают и ждут моего проката, – приводит слова Гуменника «Матч ТВ»

