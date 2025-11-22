Петр Гуменник: «Хореограф предложил мне в своей стратегии учесть, что при чистом прокате я, оказывается, могу набирать много баллов. И посоветовал катать чисто»

Петр Гуменник: есть возможность попробовать пять четверных в произвольной.

Петр Гуменник оценил свое выступление на Гран-при России в Омске и отметил, что запас после короткой программы дает ему возможность пойти на пять квадов в произвольной.

Гуменник лидирует с 105,06 баллами, опережая Евгения Семененко на 13 баллов.

– Тренер был мной доволен, сказал, что почти все получилось. Хореограф предложил мне в своей стратегии учесть, что при чистом прокате я, оказывается, могу набирать много баллов. И посоветовал мне катать чисто.

– Тренер тебе сказал, что почти все получилось. Мне показалось, что по сравнению с Москвой получилось намного больше. Какие же были недочеты?

– Ну я сам еще не понял, может быть, это такой сарказм. Потому что по первым ощущениям и правда все получилось. Единственное, что я на корабле хотел подольше постоять, но меня начало уже сносить. Возможно, это даже никто не заметил. Не знаю.

– Как выглядела твоя подготовка к этапу после Москвы? Как у тебя настолько быстро получилось скатать эту программу совершенно по-другому?

– Ну, знаете, достаточно просто прыгнуть лутц, чтобы программа смотрелась уже по-другому. Потому что чистый прокат всегда выглядит по-другому, и даже если по второй оценке делаешь более-менее одинаково, то при чистом прокате тебя ничего не отвлекает от просмотра, никакие падения не сбивают, и все это кажется более цельной и хорошей программой.

Но времени действительно было очень мало, и мы с тренером обсуждали, как мне лучше потренироваться. Думали три дня полноценные в Питере провести, но тогда не получилось бы отдохнуть, поэтому удалось вместить только два дня. В понедельник я отдохнул, во вторник и среду тренировался, во вторник даже на две тренировки вышел. В четверг опять отдохнул и поехал уже сюда.

– Ты сегодня среди своих главных конкурентов единственный откатал программу чисто. У тебя довольно солидный отрыв – планируешь ли ты как-то облегчить свою произвольную программу?

– Я думаю, что такой запас как раз дает мне возможность попробовать опять пятиквадку. Если бы я шел впритык, то ради баллов мог бы еще постараться сделать четыре четверных, но максимально чисто.

Сейчас, даже несмотря на баллы, мне все равно нужно тренировать олимпийскую произвольную. И если облегчать, то только уже в феврале, – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

