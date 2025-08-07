  • Спортс
  Базылюк, Лазарев, Федотов, Сарновский выступят на контрольных прокатах юниорской сборной России, не будет Костылевой и Лукашовой
Базылюк, Лазарев, Федотов, Сарновский выступят на контрольных прокатах юниорской сборной России, не будет Костылевой и Лукашовой

Фигуристы Базылюк, Лазарев, Федотов выступят на контрольных прокатах юниоров.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список участников контрольных прокатов юниорской сборной России в одиночном катании.

Юноши: Михаил Алексахин, Никита Сарновский, Эдуард Каратынян, Николай Колесников, Вадим Воронов, Глеб Ковтун, Герман Ленков, Роман Хамзин, Лев Лазарев, Макар Солодников, Арсений Федотов, Ильяс Халиуллин, Артем Федотов.

Девушки: Елизавета Андреева, Маргарита Базылюк, Алена Принева, Екатерина Стоцкая, Виктория Стрельцова, Лидия Плескачева, Анна Ляшенко, Дина Хуснутдинова, София Сарновская, София Дзепка, Агата Петрова.

Чемпионка России среди юниоров Елена Костылева не примет участие в прокатах из-за травмы.

Также из списка участников пропала Валерия Лукашова. 

Прокаты пройдут с 11 по 13 августа в Новогорске.

Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
