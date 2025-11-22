Евгений Семененко: «Выступил неплохо, не считая первого элемента. Старался компенсировать эту небольшую ошибку»
Фигурист Евгений Семененко оценил свое выступление с короткой программой на этапе Гран-при России в Омске.
Семененко идет вторым, получив за прокат 92,38 балла. Лидирует Петр Гуменник (105,06).
«Неплохо, не считая первого элемента. Но – как есть, старался компенсировать на других элементах эту небольшую ошибку.
Очень понравилось выступать в Омске – арена большая, красивая. Конечно, каждый спортсмен хочет выиграть соревнования, но для зрителей здорово, что тут такая серьезная конкуренция», – сказал фигурист.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
