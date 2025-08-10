Арутюнян о Гуменнике: «Петя уникальный парень. Получилось довольно долго вместе поработать на одном льду, после его отъезда мы тоже на связи»

Рафаэль Арутюнян рассказал о работе с фигуристом Петром Гуменником.

Гуменник – победитель финала Гран-при России, он имеет нейтральный статус для участия в квалификации на Олимпиаду-2026. В июне спортсмен приезжал к тренеру Арутюняну на сборы в США.

– В июне у вас на стажировке был и наш Петр Гуменник. Как все прошло?

– Великолепно. Петя уникальный парень, безо всяких скидок. Он провел у меня три недели, мы очень хорошо поработали. Петя очень продуктивно позанимался, неплохо попрыгал.

Мы ведь с ним до этого лично виделись только однажды – он как-то приезжал ко мне совсем маленьким. А потом мы общались онлайн, дистанционно. И вот теперь получилось довольно долго вместе поработать на одном льду.

После его отъезда мы тоже на связи, вот недавно он написал, что есть проблема с ботинками, надо будет ею заниматься – но время пока есть, ничего страшного.

– Как он вам в личном общении?

– Замечательно. Он очень хорошо воспитан, умный мальчик, к тому же внимательный и исполнительный: все, над чем работали, тут же у него получалось. Буквально поговорили, я что-то объяснил – и он сразу сделал.

Главное, что теперь будет легче заниматься и онлайн: ему стали понятны те вещи, которые через экран было сложно объяснить. И даже если сейчас что-то через телефон пойдет не так – а это со всеми случается – то нам будет легче с этим справиться.

Понятно, что будет непросто. В олимпийский год все прибавляют очень сильно – и конкуренты не стоят на месте, все рванули вперед.

Во время приезда Гуменника у меня на льду была целая международная команда – фигуристы со всех уголков земли. Но Петя выглядел очень достойно, прыгал все четверные – часто очень хорошо, иногда не идеально, но это процесс и работа. У него выходили очень приличные элементы – на это было приятно смотреть.

Я очень им доволен, и было заметно, что ему тоже понравилось, – сказал Арутюнян в интервью Спортсу’’.

Звонок Рафаэлю Арутюняну: слухи о разрыве с Малининым, стажировка Гуменника и Туктамышевой