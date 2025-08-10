Ягудин о Петросян и Гуменнике: «Они прекрасно обойдутся без наших советов. Наше дело – кулачки за них держать»

Алексей Ягудин не стал ничего советовать Петросян и Гуменнику.

В Пекине с 19 по 21 сентября пройдет квалификационный турнир Олимпиады-2026. Россию на соревнованиях представят два одиночника – Аделия Петросян и Петр Гуменник , допущенные в нейтральном статусе.

«Не очень правильно советовать, а тем более профессиональным спортсменам что-то на их спортивном пути – они сами знают, как им поступать, что им делать. Не первый год они в фигурном катании. У них есть свои тренеры, есть коллективы, которые их окружают.

Наше дело самое главное – кулачки за них держать. Они прекрасно обойдутся без наших советов. Порой лучше дать им выполнить свою работу», – сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Ягудин.

