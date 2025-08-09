Анна Щербакова: «Топ-1 продукт, когда плохое настроение, — это мороженое. Дайте ведро мороженого, и я буду счастлива»

Анна Щербакова рассказала, как относится к вредной еде.

«Могу себе позволить и стараюсь всячески находить продукты правильные. Впервые нашла какие-то полезные продукты, которые мне прямо нравятся, – и я безумно искренне могу хотеть есть какие-то морепродукты или салат, может быть, потому что нашла что-то любимое, а не потому, что я сижу и давлюсь этим салатом, потому что это просто полезно.

Ну, конечно, если это какой-то отпуск или, может быть, просто какое-то плохое настроение, могу себе позволить что-то вредное в том числе.

Топ-1 продукт, когда плохое настроение, — это мороженое, ванильный пломбир. Никаких добавок мне не надо, просто дайте ведро этого мороженого, и я буду счастлива», — сказала Щербакова вовремя фан-встречи на Дне физкультурника.