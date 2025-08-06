  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Щербакова, Медведева, Сотникова, Акатьева, Ягудин, Кондратюк, Глейхенгауз примут участие в фестивале «День физкультурника» в Москве
8

Щербакова, Медведева, Сотникова, Акатьева, Ягудин, Кондратюк, Глейхенгауз примут участие в фестивале «День физкультурника» в Москве

Щербакова и Медведева примут участие в фестивале «День физкультурника».

Об этом сообщили в пресс-службе Московского спорта. 

9 августа в парке «Музеон» пройдет серия фан-встреч и тренировок. 

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова проведет открытую тренировку в 15:00. В 16:00 состоится фан-встреча с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, в 18:00 к поклонникам выйдет Марк Кондратюк.

В 19:20 выступит тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз. В 20:00 о своей карьере расскажет олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян.

10 августа в 12:00 фан-встречу проведет олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова. В течение дня также выступят Медведева, Щербакова, чемпионка России Софья Акатьева и другие.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoЕвгения Медведева
logoЯна Егорян
logoМарк Кондратюк
logoАделина Сотникова
logoАнна Щербакова
женское катание
logoАлексей Ягудин
logoДаниил Глейхенгауз
мужское катание
logoСофья Акатьева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Алексей Ягудин: «Уже не хожу в тренажерный зал, потому что хватает и раскаток. У Алешки титановое бедро, которое скрипит, когда надеваешь носочки или поднимаешься по лестнице»
6вчера, 23:14
Загитова и Щербакова посетили концерт Macan в Москве
21вчера, 22:45Видео
Туктамышева о кумирах детства: «Из спорта их не было, я знала только Плющенко, Слуцкую и Ягудина. У меня были только плакаты Tokyo Hotel и Аврил Лавин»
3вчера, 22:24
Cranberry Cup. Ма, Санчес, Александр Селевко, Садовский, Куперман, Каррильо выступят с произвольными программами
вчера, 22:08
Cranberry Cup. Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Ким Мин Чхэ, Хилмер покажут произвольные программы
5вчера, 22:02
«Я понимал, что от такой возможности отказываться не стоит». Глейхенгауз поделился воспоминаниями о начале работы с Тутберидзе
5вчера, 21:41
Роднина о критике из-за периода жизни в США: «Я уже настолько привыкла. Я же не бежала, а официально поехала, получила разрешение. Никогда никого не предавала»
53вчера, 20:45
Даниил Глейхенгауз: «Закончился тяжелый и адский период постановки многочисленных программ для наших спортсменов»
14вчера, 19:14
Cranberry Cup. Ма лидирует после короткой программы, Санчес – 2-й, Александр Селевко – 3-й
35вчера, 18:58
Трусова о рождении сына: «Это совершенно новая глава в нашей жизни, и мне не терпится поскорее ее начать»
54вчера, 18:13Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2245 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56