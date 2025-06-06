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Лазарев и Федотов вошли в основной состав юниорской сборной России, Сарновский и Колесников – в резерве

Фигуристы Лазарев и Федотов вошли в основной состав юниорской сборной России.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала списки сборных команд на сезон-2025/26.

В мужском одиночном катании в основной состав юниорской сборной включены Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, Герман Ленков, Макар Солодников и Арсений Федотов.

В резервный состав вошли Михаил Алексахин, Николай Колесников, Илья Мальков, Никита Сарновский и Роман Хамзин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
Эдуард Карартынян
Роман Хамзин
Макар Солодников
Арсений Федотов
logoНиколай Колесников
Никита Сарновский
Вадим Воронов
Герман Ленков
Илья Мальков
Лев Лазарев
ФФККР
logoсборная России
мужское катание
Михаил Алексахин
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