Лазарев и Федотов вошли в основной состав юниорской сборной России, Сарновский и Колесников – в резерве
Фигуристы Лазарев и Федотов вошли в основной состав юниорской сборной России.
Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала списки сборных команд на сезон-2025/26.
В мужском одиночном катании в основной состав юниорской сборной включены Вадим Воронов, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, Герман Ленков, Макар Солодников и Арсений Федотов.
В резервный состав вошли Михаил Алексахин, Николай Колесников, Илья Мальков, Никита Сарновский и Роман Хамзин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
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