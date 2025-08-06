Ледовое шоу «Сказки Евгения Плющенко» в Омске отменено. Оно должно было состояться 30 ноября

Ледовое шоу Евгения Плющенко в Омске отменили.

Шоу «Сказки Плющенко» должно было состояться 30 ноября. Ранее оно было перенесено с 11 апреля.

«Выступление полностью отменили. Сайт Kassy.ru сделал рассылку на почту и смс-оповещения об отмене.

Информация о предстоящем концерте также пропала с официального сайта шоу Плющенко . Но на агрегаторах билеты пока доступны, а вот на сайте G-Drive Арены билеты недоступны», – сообщает телеграм-канал «Омск Путеводитель».

Среди участников шоу значились сам Плющенко и его сын Александр , а также Елена Костылева , Дмитрий Алиев , Макар Игнатов, Анна Фролова, Софья Титова, Вероника Жилина . Ведущая и продюсер – Яна Рудковская.