Ледовое шоу «Сказки Евгения Плющенко» в Омске отменено. Оно должно было состояться 30 ноября
Ледовое шоу Евгения Плющенко в Омске отменили.
Шоу «Сказки Плющенко» должно было состояться 30 ноября. Ранее оно было перенесено с 11 апреля.
«Выступление полностью отменили. Сайт Kassy.ru сделал рассылку на почту и смс-оповещения об отмене.
Информация о предстоящем концерте также пропала с официального сайта шоу Плющенко. Но на агрегаторах билеты пока доступны, а вот на сайте G-Drive Арены билеты недоступны», – сообщает телеграм-канал «Омск Путеводитель».
Среди участников шоу значились сам Плющенко и его сын Александр, а также Елена Костылева, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Анна Фролова, Софья Титова, Вероника Жилина. Ведущая и продюсер – Яна Рудковская.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Омск путеводитель»
