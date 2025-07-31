Евгения Медведева в ноябре выступит в шоу Плющенко «Спящая красавица»

Евгения Медведева примет участие в шоу Евгения Плющенко «Спящая красавица».

Об этом сообщила продюсер, совладелица академии Плющенко Яна Рудковская.

«Друзья, мы рады объявить, что договорились о сотрудничестве с Евгенией Медведевой, которая впервые примет участие в нашем шедевральном ледовом шоу с балетом «Спящая красавица» 2-3 ноября в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в нашем звездном составе на день рождения Евгения Плющенко будет мегазвездный состав! Помимо самого Евгения выступят: Анна Щербакова (Фея Сирени), Александра Трусова (Фея Карабос), Макар Игнатов, Александр Плющенко и впервые на питерском льду – Арсений Плющенко в роли Мальчика-с-пальчика и другие звездные чемпионы.

Также делимся инсайдом, что скоро я дам эксклюзивное интервью Евгении для ее ютуб-канала «БеС Комментариев». Это мое первое интернет-появление в формате интервью на YouTube.

Меня 8 лет звали все интервьюеры, но решилась только сейчас и доверилась Жене. Договорились с ней, что сделаем большое откровенное интервью, которое вы увидите в августе! Не пропустите! Будет очень жарко», – написала Рудковская в соцсети.

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