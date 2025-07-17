Щербакова, Плющенко, Рудковская и Костылева с мамой сходили в Мариинский театр. Смотрели «Баядерку» в царской ложе
Елена Костылева рассказала о походе в Мариинский театр.
Вместе с 13-летней фигуристкой на балет пришли ее мама Ирина, тренер Евгений Плющенко с женой Яной Рудковской и сыном Александром, а также олимпийская чемпионка Анна Щербакова.
«Первый раз была в Мариинском театре.
Сегодня мне посчастливилось увидеть балет «Баядерка» в Царской ложе с моими друзьями и моим тренером.
Спасибо Евгению Викторовичу и Яне Александровне за волшебный вечер в Санкт-Петербурге», – написано в посте на странице Костылевой.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Елены Костылевой
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