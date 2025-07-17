Щербакова, Плющенко, Рудковская и Костылева с мамой сходили в Мариинский театр. Смотрели «Баядерку» в царской ложе

Елена Костылева рассказала о походе в Мариинский театр.

Вместе с 13-летней фигуристкой на балет пришли ее мама Ирина, тренер Евгений Плющенко с женой Яной Рудковской и сыном Александром, а также олимпийская чемпионка Анна Щербакова .

«Первый раз была в Мариинском театре.

Сегодня мне посчастливилось увидеть балет «Баядерка» в Царской ложе с моими друзьями и моим тренером.

Спасибо Евгению Викторовичу и Яне Александровне за волшебный вечер в Санкт-Петербурге», – написано в посте на странице Костылевой .

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