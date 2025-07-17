«Мам Ир, а вы че тут делаете?» – «Чаечек с малиной попиваю». Плющенко выложил ролик с участием Ирины Костылевой

Евгений Плющенко опубликовал видео с участием Елены Костылевой и ее мамы.

«Чай с малинкой» от мамы Иры! #ктознаеттотпоймет», – написал двукратный олимпийский чемпион.

По сюжету ролика Елена Костылева и Александр Плющенко в костюмах для шоу сидят на земле вместе с Евгением . К ним подходит мама Елены – Ирина Костылева – со стаканом в руках.

Ирина: Ребят, а че это вы тут делаете?

Елена: Мы тизер для «Белоснежки» снимаем.

Евгений: Мам Ир, а вы че тут делаете?

Ирина: Чаечек с малиной попиваю.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Figurexing.

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