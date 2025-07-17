«Мам Ир, а вы че тут делаете?» – «Чаечек с малиной попиваю». Плющенко выложил ролик с участием Ирины Костылевой
Евгений Плющенко опубликовал видео с участием Елены Костылевой и ее мамы.
«Чай с малинкой» от мамы Иры! #ктознаеттотпоймет», – написал двукратный олимпийский чемпион.
По сюжету ролика Елена Костылева и Александр Плющенко в костюмах для шоу сидят на земле вместе с Евгением. К ним подходит мама Елены – Ирина Костылева – со стаканом в руках.
Ирина: Ребят, а че это вы тут делаете?
Елена: Мы тизер для «Белоснежки» снимаем.
Евгений: Мам Ир, а вы че тут делаете?
Ирина: Чаечек с малиной попиваю.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Figurexing.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Евгения Плющенко
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