Роднина о задолженности Исинбаевой перед налоговой: «Олимпийский чемпион – это не льготная категория»
Роднина отреагировала на информацию о задолженности Исинбаевой перед налоговой.
Ранее «Mash на спорте» сообщил, что двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России из-за долга перед ФНС в размере 283 тысяч рублей.
«Олимпийский чемпион – это прежде всего гражданин своей страны. В данном случае – Российской Федерации.
Законы у нас едины, они касаются каждого, независимо от того, заслуженный человек или нет.
Олимпийский чемпион – это не льготная категория», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
