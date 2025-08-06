24

Роднина о задолженности Исинбаевой перед налоговой: «Олимпийский чемпион – это не льготная категория»

Роднина отреагировала на информацию о задолженности Исинбаевой перед налоговой.

Ранее «Mash на спорте» сообщил, что двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России из-за долга перед ФНС в размере 283 тысяч рублей. 

«Олимпийский чемпион – это прежде всего гражданин своей страны. В данном случае – Российской Федерации.

Законы у нас едины, они касаются каждого, независимо от того, заслуженный человек или нет.

Олимпийский чемпион – это не льготная категория», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
logoИрина Роднина
logoЕлена Исинбаева
Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Васильев: «Негатив в сторону Исинбаевой – раздутый момент. Она ничего сверхъестественного и обидного в адрес России не говорила»
6 августа, 12:30
Елене Исинбаевой вновь заблокировали банковские счета в России из-за долга перед ФНС («Mash на спорте»)
386 августа, 09:26
Роднина об опросе про лучшего фигуриста страны: «Напоминает книгу Гиннесса, а там рекорды в духе, кто больше пирожков съел»
46 августа, 08:25
Главные новости
Алексей Ягудин: «Уже не хожу в тренажерный зал, потому что хватает и раскаток. У Алешки титановое бедро, которое скрипит, когда надеваешь носочки или поднимаешься по лестнице»
6вчера, 23:14
Загитова и Щербакова посетили концерт Macan в Москве
21вчера, 22:45Видео
Туктамышева о кумирах детства: «Из спорта их не было, я знала только Плющенко, Слуцкую и Ягудина. У меня были только плакаты Tokyo Hotel и Аврил Лавин»
3вчера, 22:24
Cranberry Cup. Ма, Санчес, Александр Селевко, Садовский, Куперман, Каррильо выступят с произвольными программами
вчера, 22:08
Cranberry Cup. Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Ким Мин Чхэ, Хилмер покажут произвольные программы
5вчера, 22:02
«Я понимал, что от такой возможности отказываться не стоит». Глейхенгауз поделился воспоминаниями о начале работы с Тутберидзе
5вчера, 21:41
Роднина о критике из-за периода жизни в США: «Я уже настолько привыкла. Я же не бежала, а официально поехала, получила разрешение. Никогда никого не предавала»
53вчера, 20:45
Даниил Глейхенгауз: «Закончился тяжелый и адский период постановки многочисленных программ для наших спортсменов»
14вчера, 19:14
Cranberry Cup. Ма лидирует после короткой программы, Санчес – 2-й, Александр Селевко – 3-й
35вчера, 18:58
Трусова о рождении сына: «Это совершенно новая глава в нашей жизни, и мне не терпится поскорее ее начать»
54вчера, 18:13Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2245 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56