Роднина о задолженности Исинбаевой перед налоговой: «Олимпийский чемпион – это не льготная категория»

Роднина отреагировала на информацию о задолженности Исинбаевой перед налоговой.

Ранее «Mash на спорте» сообщил, что двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России из-за долга перед ФНС в размере 283 тысяч рублей.

«Олимпийский чемпион – это прежде всего гражданин своей страны. В данном случае – Российской Федерации.

Законы у нас едины, они касаются каждого, независимо от того, заслуженный человек или нет.

Олимпийский чемпион – это не льготная категория», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.