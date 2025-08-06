Роднина об опросе про лучшего фигуриста страны: «Напоминает книгу Гиннесса, а там рекорды в духе, кто больше пирожков съел»

Ирина Роднина высказалась об опросе про лучшего фигуриста страны.

Ранее «СЭ» провел анонимный опрос среди действующих российских фигуристов — спортсмены выбирали лучшего представителя в истории своего вида спорта.

— В опросе всего один спортсмен назвал вас лучшей в нашей истории. Нет ли у вас обиды на такой результат?

— Какая здесь может быть обида? Это же анонимный опрос, такое всегда вызывает подозрения. Напоминает книгу Гиннесса, а там рекорды в духе, кто больше пирожков съел.

Интересно, что там за критерии. «Ледникового периода»? В таком случае я бы точно никакого отношения к этому не имела.

— Говорит ли это о том, что наши спортсмены плохо знают историю?

— Я таким анализом не занималась. У каждого времени есть свои ценности. О том, что ценилось 50 или 100 лет назад, сегодня даже не знают.

Спортсмены и по образованию, и по знанию своего вида спорта живут сегодняшним днем или максимум вчерашним, — заявила трехкратная олимпийская чемпионка.