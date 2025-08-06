  • Спортс
  • Дмитрий Васильев: «Негатив в сторону Исинбаевой – раздутый момент. Она ничего сверхъестественного и обидного в адрес России не говорила»
Дмитрий Васильев: «Негатив в сторону Исинбаевой – раздутый момент. Она ничего сверхъестественного и обидного в адрес России не говорила»

Васильев назвал негатив в адрес Исинбаевой раздутым моментом.

Ранее сообщалось, что Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России из-за долга перед ФНС в размере 283 тысяч рублей. 

«Видимо, для нее это несущественная цифра, и она просто не хочет заниматься этими вопросами. Если бы для нее это было значимо, она бы приехала и решила все проблемы.

И второй момент, она приняла решение связать свою жизнь с Испанией. Тем более в ее адрес столько хейта, думаю, у нее нет никакого желания возвращаться домой и возобновлять отношения с российским обществом.

В большей степени негатив в ее сторону – раздутый момент. На мой взгляд, она ничего сверхъестественного и обидного в адрес России не говорила.

Да, она неудачно сказала в отношении службы в армии, но это не повод, чтобы набрасываться на нее. Все-таки Елена заслуженный человек, которая принесла России огромную славу. Она нигде не оскорбляла или опозорила страну. Не понимаю, за что на нее так набросились.

Вполне возможно человек мог просто обидеться и полностью закрыться», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
logoЕлена Исинбаева
logoДмитрий Васильев
прыжки с шестом
logoсборная России жен
Р-Спорт
