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Тарасова о ЧМ по водным видам спорта: «Слава богу, что возвращаемся на международную арену. И не просто так, а радостно, с медалями»

Татьяна Тарасова выразила поддержку россиянам на ЧМ по водным видам спорта.

Российские пловцы, прыгуны в воду и представители синхронного плавания выступают на соревнованиях в Сингапуре в нейтральном статусе. По состоянию на 24 июля Россия – третья в медальном зачете.

«Слава богу, что возвращаемся на международную арену. И не просто так, а радостно, с медалями. Все молодцы – тренеры, спортсмены. Мы свою работу знаем, делаем все возможное.

Обязательно буду болеть за ребят и дальше. Дай бог, чтобы собрали все свои силы и показали, на что способны. Доводилось ли консультировать синхронистов? Нет, все-таки виды очень разные. У них ноги под водой, а у нас – на льду», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова

Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoТатьяна Тарасова
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
синхронное плавание
logoсборная России (синхронное плавание)
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