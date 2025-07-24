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🥉 Дорошко и Гайдай завоевали бронзу ЧМ-2025 по синхронному плаванию в произвольной программе дуэтов

Дорошко и Гайдай взяли бронзу в произвольной программе дуэтов на ЧМ в Сингапуре.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Синхронное плавание

Женщины, дуэты, произвольная программа

1. Лилу Ллуис Валетте – Ирис Тио Касас (Испания) – 282,6087

2. Энрика Пикколи – Лукреция Руджеро (Италия) – 278,7137

3. Майя Дорошко – Татьяна Гайдай (Россия) – 277,1117

4. Линь Яньхань – Линь Яньцзюнь (Китай) – 274,3090

5. Лелис Алавес – Роман Люнель (Франция) – 257,9033

6. София Евангелия Малкогеоргу – Василики Тану (Греция) – 257,2792

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России (синхронное плавание)
Майя Дорошко
Татьяна Гайдай
синхронное плавание
результаты
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoсборная Китая (синхронное плавание)
logoИрис Тио Касас
logoЛилу Ллуис Валетт
Лукреция Руджеро
logoсборная Франции (синхронное плавание)
logoсборная Японии по синхронному плаванию
Ута Кобаяси
logoсборная Испании по синхронному плаванию
logoсборная Италии (синхронное плавание)
Томока Сато
Энрика Пикколи
Линь Яньхань
Линь Яньцзюнь
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