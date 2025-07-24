🥉 Дорошко и Гайдай завоевали бронзу ЧМ-2025 по синхронному плаванию в произвольной программе дуэтов
Дорошко и Гайдай взяли бронзу в произвольной программе дуэтов на ЧМ в Сингапуре.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Синхронное плавание
Женщины, дуэты, произвольная программа
1. Лилу Ллуис Валетте – Ирис Тио Касас (Испания) – 282,6087
2. Энрика Пикколи – Лукреция Руджеро (Италия) – 278,7137
3. Майя Дорошко – Татьяна Гайдай (Россия) – 277,1117
4. Линь Яньхань – Линь Яньцзюнь (Китай) – 274,3090
5. Лелис Алавес – Роман Люнель (Франция) – 257,9033
6. София Евангелия Малкогеоргу – Василики Тану (Греция) – 257,2792
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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