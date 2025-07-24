«Ваш дуэт продемонстрировал судейской коллегии высочайший класс мастерства». Путин поздравил Гурбанбердиеву и Мальцева с победой на ЧМ
Владимир Путин поздравил Гурбанбердиеву и Мальцева с победой на ЧМ в Сингапуре.
Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли золото в технической программе в микст-дуэте. Для Мальцева это третье золото турнира.
«Уважаемые Александр Евгеньевич и Майя Эзизовна! Поздравляю вас с заслуженной победой.
На чемпионате мира по водным видам спорта ваш дуэт выступил блестяще. Продемонстрировал судейской коллегии и зрителям высочайший класс мастерства, исключительную технику и артистизм и по праву стал лучшим в этом виде соревнований», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Кремля
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