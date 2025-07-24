«Ваш дуэт продемонстрировал судейской коллегии высочайший класс мастерства». Путин поздравил Гурбанбердиеву и Мальцева с победой на ЧМ

Владимир Путин поздравил Гурбанбердиеву и Мальцева с победой на ЧМ в Сингапуре.

Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли золото в технической программе в микст-дуэте. Для Мальцева это третье золото турнира.

«Уважаемые Александр Евгеньевич и Майя Эзизовна! Поздравляю вас с заслуженной победой.

На чемпионате мира по водным видам спорта ваш дуэт выступил блестяще. Продемонстрировал судейской коллегии и зрителям высочайший класс мастерства, исключительную технику и артистизм и по праву стал лучшим в этом виде соревнований», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.