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«Ваш дуэт продемонстрировал судейской коллегии высочайший класс мастерства». Путин поздравил Гурбанбердиеву и Мальцева с победой на ЧМ

Владимир Путин поздравил Гурбанбердиеву и Мальцева с победой на ЧМ в Сингапуре.

Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли золото в технической программе в микст-дуэте. Для Мальцева это третье золото турнира. 

«Уважаемые Александр Евгеньевич и Майя Эзизовна! Поздравляю вас с заслуженной победой.

На чемпионате мира по водным видам спорта ваш дуэт выступил блестяще. Продемонстрировал судейской коллегии и зрителям высочайший класс мастерства, исключительную технику и артистизм и по праву стал лучшим в этом виде соревнований», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Кремля
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoсборная России (синхронное плавание)
logoАлександр Мальцев
синхронное плавание
Майя Гурбанбердиева
logoВладимир Путин
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