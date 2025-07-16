Короткая программа Акатьевой поставлена под песню «Дикий райский сад»
Стала известна музыка для новой короткой программы Софьи Акатьевой.
Чемпионка России 2023 года будет кататься под композицию «Дикий райский сад» российской певицы polnalyubvi.
Постановщиками программы являются Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.
Процесс постановки опубликован в канале команды Тутберидзе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм команды Тутберидзе
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