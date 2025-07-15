Татьяна Тарасова: «Могу представить Медведеву тренером, как и Туктамышеву. Может, они будут работать в школах: одна у Тутберидзе, вторая вместе с Мишиным»

Тарасова оценила потенциал Медведевой и Туктамышевой в качестве тренеров.

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева – чемпионки мира и Европы по фигурному катанию.

– Могу представить Медведеву тренером, как и Туктамышеву. Мне кажется, эти девочки смогут. Они свои знания и опыт будут отдавать ученикам. Считаю, Медведевой не рано начинать тренерскую карьеру. Она же не все время будет работать тренером.

А потенциал Туктамышевой в роли тренера оценю очень высоко. Она продвинутая, взрослая и умная девочка. У нее тренер Алексей Николаевич Мишин, который ее многому научил.

– А можете представить, что у Медведевой и Туктамышевой будут такие же школы, как у Тутберидзе и Мишина?

– Конечно, могу такое представить. А может, они будут работать в школах: одна у Этери Тутберидзе, вторая вместе с Алексеем Николаевичем Мишиным. Медведева и Туктамышева – заслуженные мастера спорта, чемпионки! – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова .