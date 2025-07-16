Александр Жулин: «Степанова и Букин очень тяжело восприняли факт, что на Олимпиаде их точно не будет. Я представляю, какой это удар»
Международный союз конькобежцев отказал чемпионам России в танцах на льду Александре Степановой и Ивану Букину в получении нейтрального статуса.
– Какие цели ставите на грядущий сезон-2025/2026?
– Поскольку никаких международных стартов нет, наверное, выиграть все в нашей стране. Желаю побед моим парам.
– Как дела у лидеров нашей сборной Александры Степановой и Ивана Букина? Готовятся ли они выйти в новый сезон?
– Да, они на льду, работают, они в достаточно хорошем настроении. Они очень тяжело восприняли тот факт, что на Олимпиаде их точно не будет. Я представляю, какой это удар. Я в такой ситуации не бывал, а они уже второй раз. И главное, что им ничего не объясняют.
Но я просто уважаю их за то, что они восприняли это очень мужественно. Пока они не снижают к себе требований, ходят на тренировки. Надеюсь, что они войдут в этот сезон, позабыв неприятную ситуацию с Олимпийскими играми, будут работать и радовать наших зрителей, – сказал Александр Жулин.