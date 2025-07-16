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Александр Жулин: «Степанова и Букин очень тяжело восприняли факт, что на Олимпиаде их точно не будет. Я представляю, какой это удар»

Жулин рассказал, как Степанова и Букин пережили недопуск к Олимпиаде.

Международный союз конькобежцев отказал чемпионам России в танцах на льду Александре Степановой и Ивану Букину в получении нейтрального статуса. 

– Какие цели ставите на грядущий сезон-2025/2026?

– Поскольку никаких международных стартов нет, наверное, выиграть все в нашей стране. Желаю побед моим парам.

– Как дела у лидеров нашей сборной Александры Степановой и Ивана Букина? Готовятся ли они выйти в новый сезон?

– Да, они на льду, работают, они в достаточно хорошем настроении. Они очень тяжело восприняли тот факт, что на Олимпиаде их точно не будет. Я представляю, какой это удар. Я в такой ситуации не бывал, а они уже второй раз. И главное, что им ничего не объясняют.

Но я просто уважаю их за то, что они восприняли это очень мужественно. Пока они не снижают к себе требований, ходят на тренировки. Надеюсь, что они войдут в этот сезон, позабыв неприятную ситуацию с Олимпийскими играми, будут работать и радовать наших зрителей, – сказал Александр Жулин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: МАФК
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logoсборная России
танцы на льду
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