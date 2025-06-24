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Бестемьянова о том, что Степанова и Букин продолжат карьеру: «Их решение говорит о том, что они зрелые спортсмены»

Бестемьянова считает зрелым решение Степановой и Букина продолжать карьеру.

Александра Степанова и Иван Букин не получили допуск на олимпийский отборочный турнир. Недавно фигуристы сообщили, что начали подготовку к сезону.

«По-настоящему большие спортсмены должны были оправиться и продолжить работать, и их решение говорит о том, что они зрелые спортсмены.

Да, конечно, все произошедшее психологически очень неприятно, но мы ждем после вступления в должность нового президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, что что-то может поменяться.

Я надеюсь, что она действительно кардинально поменяет ситуацию», – сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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