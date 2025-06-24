Бестемьянова о том, что Степанова и Букин продолжат карьеру: «Их решение говорит о том, что они зрелые спортсмены»
Бестемьянова считает зрелым решение Степановой и Букина продолжать карьеру.
Александра Степанова и Иван Букин не получили допуск на олимпийский отборочный турнир. Недавно фигуристы сообщили, что начали подготовку к сезону.
«По-настоящему большие спортсмены должны были оправиться и продолжить работать, и их решение говорит о том, что они зрелые спортсмены.
Да, конечно, все произошедшее психологически очень неприятно, но мы ждем после вступления в должность нового президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, что что-то может поменяться.
Я надеюсь, что она действительно кардинально поменяет ситуацию», – сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости