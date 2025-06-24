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Жулин о Степановой и Букине: «Руки не опустили, готовимся к сезону, к контрольным прокатам. Обе программы у них готовы»

Танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин продолжат карьеру.

Фигуристы не получили допуск на олимпийский отборочный турнир.

«После произошедшего Саша с Ваней взяли пару недель, чтобы подумать о дальнейших планах, карьере, и в результате приняли решение не сдаваться.

Уже с прошлого понедельника они вернулись на лед и, на мой взгляд, работают в нормальном настроении, даже несмотря на все произошедшее – не ленятся, отрабатывают элементы, поддержки. Руки не опустили, готовимся к сезону, к контрольным прокатам. Обе программы у них готовы.

Сейчас работаем, если так можно сказать, в режиме восстановления от ударившей по нам всем новости о недопуске к Олимпийским играм, но они люди сильные, надеюсь, что выстоят, а мы всем тренерским штабом будем им в этом помогать.

Да, до последнего надеялись, думали, что все нормально будет. Конечно, для всех нас это стало ударом, тем более вот так – без какого-либо объяснения причин. Но ничего. Работаем», – сказал тренер дуэта Александр Жулин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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