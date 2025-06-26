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Вайцеховская о переходе Хаврониной и Нарижного: «При всех плюсах Жулина-тренера оригинальность танцев вряд ли можно назвать его сильной стороной»

Вайцеховская видит конфликт интересов в переходе Хаврониной и Нарижного к Жулину.

«Сам тренер от перехода только выиграл: после ухода из-под его крыла нескольких перспективных спортсменов и завершения карьеры Худайбердиевой - Базиным группа порядком оголилась. Приход молодой сильной пары сразу закрывает все прорехи. Заодно появляется хороший спарринг для Степановой и Букина, объявивших на днях о желании продолжить карьеру.

Спарринг, безусловно, вещь двусторонняя, так что здесь Хавронина и Нарижный тоже оказываются в плюсе. Но есть и объективные минусы. В апреле у фигуристов сорвался сбор в Америке, в ходе которого они рассчитывали подготовить программы к новому сезону у одного из наиболее сильных постановщиков мира – Марины Зуевой. Соответственно, к Жулину Ирина и Девид пришли без готовых программ.

Такое в фигурном катании не редкость, но сейчас скорее удручает. Ведь именно благодаря очень удачным постановкам авторства прежнего штаба танцоры вошли в число лидеров в первый же свой сезон.

Сейчас надо понимать: при таком количестве равнозначных по технике дуэтов, собравшихся в российских танцах на текущем этапе, необычность и оригинальность постановок (если оставить за скобками так называемую работу с судьями) способны сыграть решающую роль.

При всех очевидных плюсах Жулина-тренера оригинальность танцев вряд ли можно назвать его сильной стороной — по крайней мере, такое впечатление складывается на протяжении последних сезонов.

Тренер явно тяготеет к более проверенным и комфортным для себя темам, и не факт, что сумеет выбраться за рамки собственных предпочтений. Есть еще одна сложность, которая заключается в предстоящей конкуренции внутри группы. На первый взгляд, в этом нет ничего экстраординарного.

Те же Кагановская и Некрасов вот уже второй сезон работают в режиме жесточайшего соперничества с Елизаветой Пасечник – Дарио Чиризано. При этом у тренеров группы Анжелики Крыловой и Алексея Горшкова всегда есть возможность развести эти дуэты по разным каткам, и, даже когда фигуристы пересекаются на одном льду, соперничество между ними носит чисто спортивный характер.

Степанова и Букин – иная история. Они четырехкратные чемпионы страны, что на фоне нынешних российских танцев само по себе обеспечивает дуэту некий статус «неприкасаемых». Не думаю, что Александра и Иван приняли решение продолжать кататься с тем, чтобы оказаться у собственного тренера на вторых ролях. Но ведь сложно предположить и то, что Хавронина и Нарижный пошли на смену штаба с готовностью плотно сесть за спины лидеров.

Иначе говоря, налицо совершенно очевидный конфликт интересов. Кто гарантированно окажется в этом сезоне в выигрыше, так это зрители и журналисты. Такой уж это вид – танцы на льду: чем больше в них скрытой драмы, тем интереснее становится смотреть на это со стороны. А значит, пожелаем успеха действующим лицам», – написала журналистка Елена Вайцеховская.

В наших танцах на льду больше нет места оригинальности. О трансфере Хаврониной и Нарижного

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: RT
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoМарина Зуева
logoИрина Хавронина
logoДевид Нарижный
Елена Вайцеховская
танцы на льду
переходы
logoсборная России
logoАлександр Жулин
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