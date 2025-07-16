Трусова о съемках в фильме «Нейробатя: «Мы уверены, что это лишь начало нашего пути в мире кинематографа, уже поступают новые предложения»
Фигуристка Александра Трусова высказалась о «начале пути в мире кино».
«Уже завтра во всех кинотеатрах страны выходит комедия «Нейробатя», в которой мы с Макаром (Игнатовым) сыграли эпизодические роли – камео.
Это был наш первый опыт съемок в кино. Но мы уверены, что это лишь начало нашего пути в мире кинематографа, потому что уже поступают новые предложения.
А хотели бы вы видеть нас с Макаром на большом экране или в каком-нибудь сериале?» – написала в своем телеграм-канале призер Олимпийских игр Трусова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
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