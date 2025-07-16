Трусова о съемках в фильме «Нейробатя: «Мы уверены, что это лишь начало нашего пути в мире кинематографа, уже поступают новые предложения»

Фигуристка Александра Трусова высказалась о «начале пути в мире кино».

«Уже завтра во всех кинотеатрах страны выходит комедия «Нейробатя», в которой мы с Макаром (Игнатовым) сыграли эпизодические роли – камео.

Это был наш первый опыт съемок в кино. Но мы уверены, что это лишь начало нашего пути в мире кинематографа, потому что уже поступают новые предложения.

А хотели бы вы видеть нас с Макаром на большом экране или в каком-нибудь сериале?» – написала в своем телеграм-канале призер Олимпийских игр Трусова .