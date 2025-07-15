«Ревную ли ко всем фигуристам? Ко всем людям». Трусова и Игнатов ответили на вопросы подписчиков

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов ответили на вопросы подписчиков.

Александра опубликовала видео в своем телеграм-канале.

– Хотелось все бросить и жить уехать в лес? Без интернета, без людей – только собаки и чай.

Александра: Не. У меня, чтобы полностью без цивилизации, такого не было никогда. Я так не люблю. Вот уехать на Мальдивы – да, вот это хорошо было бы.

Макар: В лесу же лучше. Природа.

– Ревновали друг друга к другим фигуристам и фигуристкам?

Макар: Не было.

Александра: Было, конечно. Я ревную ко всем.

Макар: Ко всем фигуристам меня ревнуешь?

Александра: Ко всем людям. Ко всем девушкам.

– [Было ли, что] в голове репетировал разговор, а в итоге промолчал?

Макар: Было.

Александра: У меня тоже было.

Макар: И очень часто.

Александра: Мне кажется, что в основном, когда репетируешь, в итоге или молчишь, или говоришь не то, что прорепетировал.

– Притворялся, что спишь, чтобы не выходить гулять с собаками?

Макар: Мне не надо притворяться.

Александра: Очень удобный навык!

Макар: Ну что если я сплю так.

Александра: Не, ну у нас большая семья. Думаю, [было] не про «выходить на улицу», а вот убирать за собаками – точно было.

Макар: Ты притворялась спящей?

Александра: Не спящей. Где-то занятой еще чем-то. Это у нас все так притворяются.

– Был день, когда собаки были ближе, чем все люди?

Макар: Когда они утешали?

Александра: Ну, наверное, да. Когда чувствуешь себя одиноко, только собаки рядом с тобой.

Макар: Они и так очень близко.

Александра: У меня, наверное, было. Особенно в спорте, когда из-за чего-нибудь расстраиваешься и кажется, что все против тебя. Собаки всегда лягут рядом, так хорошо сразу.

– Спорил, с чьим характером будет ребенок?

Макар: Прямо так, чтобы спорить, – нет. Не было.

Александра: Мне кажется, что мы не спорили. Я просто надеюсь, что [ребенок будет] с характером Макара.

– [Было ли, что] начал ссориться, а потом забыл, из-за чего?

Макар: Ну, у меня да. Иногда вообще не понимаю, чего ссориться изначально.

Александра: Не, я всегда помню из-за чего. Я всегда все помню, ха-ха.

– Хотелось бросить фигурное катание?

Макар: Было.

Александра: Ну, у меня тоже было.

Макар: В 12-13 точно, когда коленки болели.

Александра: У меня наоборот, не в детстве. В более взрослом возрасте.

– Скрывала от тренера травму или шоколадку?

Александра: Я травму много раз скрывала, лишний раз лучше не говорить. Если это какие-то не сильно серьезные травмы, то можно не говорить. Но это я раньше так думала. Сейчас, конечно, лучше сказать.

А шоколадку... Не знаю, у меня в целом такое, что я не очень люблю есть при тренерах.

Макар: Я люблю, не всегда.