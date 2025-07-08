«Даже когда на часах 00:00, мы работаем вместе». Игнатов показал процесс постановки новой программы с участием Трусовой

Игнатов показал процесс постановки новой программы с участием Трусовой.

Александра Трусова и Макар Игнатов поженились в августе прошлого года. Сейчас фигуристы ожидают первенца.

«В день семьи, любви и верности хочется сказать. Для нас семья – это поддерживать друг друга, верить друг в друга, мечтать вместе и идти к общим целям, даже если путь пока не до конца известен.

Постановка новой программы. Много всяких экспериментов и проб. Мы не знаем, что в итоге получится – но знаем, зачем мы это делаем. Потому что придумали это вместе.

И поэтому даже когда на часах 00:00 – мы работаем вместе. В таких вещах для нас и есть семья. Не только дом, дети и тепло, а еще – общее движение. Один ритм. С праздником», – написал Игнатов.