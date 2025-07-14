Макар Игнатов: «Отношения – это про поддержку целей друг друга, даже когда они тебя самого не сильно зажигают»

Фигурист Макар Игнатов рассказал, что для него значат отношения.

В прошлом году Игнатов женился на Александре Трусовой. Сейчас пара ждет ребенка.

«Что такое отношения?

Наверное, это про доверие. Про умение слышать друг друга. Про уважение границ друг друга. Про общие цели.

Про поддержку целей друг друга, даже когда они тебя самого не сильно зажигают.

Про веру в другого, в его силу и характер.

Короче, отношения – это классная штука. Хочется, чтобы у каждого был человек, который всегда за вас», – написал Игнатов.