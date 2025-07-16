Дмитрий Свищев: «Сихарулидзе был крайне недоволен Жилиной и ее поступком, что она так решила обойтись с нашей федерацией»
Свищев оценил отказ ISU разрешить Жилиной выступать за Азербайджан.
«В нее были вложены огромные деньги и силы, чтобы сделать из нее одну из главных надежд России. Мое мнение: без согласия нашей федерации перехода быть не могло. Поэтому ISU на удивление принял правильное решение.
Более точно на эту тему должен высказаться Антон Сихарулидзе. Мы с ним на эту тему общались несколько месяцев назад, он был крайне недоволен Жилиной и ее поступком, что она так решила обойтись с нашей федерацией», – рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
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