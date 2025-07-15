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Дмитрий Губерниев: «Я сочувствую Жилиной. Считаю, что люди сами вольны выбирать, где им жить и выступать»

Дмитрий Губерниев посочувствовал Веронике Жилиной, не перешедшей в Азербайджан.

Сообщалось, что Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал российской фигуристке в переходе.

«Не очень понимаю причины отказа. Если Азербайджан предоставил условия и она хочет за них выступать, пусть идет и выступает. ISU вставляет палки в колеса не только фигуристке, но и России, хотя Жилина уже отрезана от нас.

Вернуть ее обратно в сборную России? Мы же нигде не выступаем, только первенства внутри страны и ледовые шоу. Нам очень трудно. По-человечески мне жаль, когда спортсменка не получает этот открепительный талон от федерации.

Считаю, что люди сами вольны выбирать, где им жить и выступать. Тем более что Жилина компенсировала траты. Думаю, Жилиной очень обидно, я ей сочувствую», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Как звезда Плющенко переходила в Азербайджан, но не перешла. Эпопея на 29 месяцев

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
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