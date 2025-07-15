Тарасова о срыве перехода Жилиной: «Все это делает ISU. Закрывают для воспитанниц российского фигурного катания возможность выступать за другую страну»

Тарасова считает, что переход Жилиной сорвался из-за того, что она из России.

Сегодня стало известно, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял отрицательное решение по вопросу перехода российской фигуристки в Азербайджан.

Вероника Жилина не выступала на соревнованиях с 2023 года. В мае стало известно, что она получила паспорт Азербайджана.

«Я думаю, что у Вероники Жилиной есть варианты продолжения своего развития в России. Ее же никто из страны не прогонял, это она приняла такое решение и хочет выступать за другую страну.

Но это ведь все делает ISU , они закрывают для воспитанниц российского фигурного катания любую возможность выступать за другую страну. Они просто закрывают нас, Россию.

И ведь мы уже четыре года не выступаем нигде, это решение – сугубо влияние политики. И сейчас они нам опять показали, что все зависит не от нас, а от них. Это полное безобразие», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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