Тарасова о срыве перехода Жилиной: «Все это делает ISU. Закрывают для воспитанниц российского фигурного катания возможность выступать за другую страну»
Сегодня стало известно, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял отрицательное решение по вопросу перехода российской фигуристки в Азербайджан.
Вероника Жилина не выступала на соревнованиях с 2023 года. В мае стало известно, что она получила паспорт Азербайджана.
«Я думаю, что у Вероники Жилиной есть варианты продолжения своего развития в России. Ее же никто из страны не прогонял, это она приняла такое решение и хочет выступать за другую страну.
Но это ведь все делает ISU, они закрывают для воспитанниц российского фигурного катания любую возможность выступать за другую страну. Они просто закрывают нас, Россию.
И ведь мы уже четыре года не выступаем нигде, это решение – сугубо влияние политики. И сейчас они нам опять показали, что все зависит не от нас, а от них. Это полное безобразие», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
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