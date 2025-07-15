Елизавета Туктамышева: «Поездка в США была прекрасная, очень запоминающаяся и эмоциональная. Три недели пролетели незаметно»
Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от поездки в США.
Фигуристка побывала на сборах у тренера Рафаэля Арутюняна в Калифорнии.
«Поездка в США была прекрасная, очень запоминающаяся и эмоциональная. Потому что я побывала и в Гранд-Каньоне, и в парке «Секвойя», и на водопады съездила.
Еще и поработала, знания новые получила. Три недели прошли незаметно, и я бы повторила», – сказала Туктамышева в новом выпуске своей рубрики на Okko Sport.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Okko
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