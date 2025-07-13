Ирина Роднина: «Много примеров, когда фигуристки в 16-17 лет могли делать сложнейшие элементы, а в 20 сдувались. Туктамышева в этом плане уникум»
Ирина Роднина назвала Елизавету Туктамышеву уникумом женского фигурного катания.
«Очень много примеров, когда фигуристки в 16-17 лет могли делать сложнейшие элементы, а в 20 лет, как правило, сдувались и уже не могли выполнить эти же элементы.
Единственный в этом плане уникум женского фигурного катания – это Елизавета Туктамышева.
В зрелом возрасте она держалась на высоком уровне и успешно конкурировала с куда более юными спортсменками», – сказала Роднина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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