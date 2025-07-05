Гуменник и Туктамышева сфотографировались на льду вместе с Рафаэлем Арутюняном
Появилось новое совместное фото Гуменника и Туктамышевой.
Фигуристы сфотографировались вместе с тренером Рафаэлем Арутюняном на катке Great Park Ice в Калифорнии.
Снимок опубликовала журналист Спортса’’ Майя Багрянцева.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Всем лутц!»
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