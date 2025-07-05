Фото
19

Гуменник и Туктамышева сфотографировались на льду вместе с Рафаэлем Арутюняном

Появилось новое совместное фото Гуменника и Туктамышевой.

Фигуристы сфотографировались вместе с тренером Рафаэлем Арутюняном на катке Great Park Ice в Калифорнии.

Снимок опубликовала журналист Спортса’’ Майя Багрянцева. 

Как там фигуристы-претенденты на Игры? Петросян таится, Гуменник – в США, Дикиджи – со щукой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Всем лутц!»
Рафаэль Арутюнян
женское катание
logoсборная России
logoЕлизавета Туктамышева
мужское катание
logoПетр Гуменник
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
«Coming soon». Беременная Трусова опубликовала новые фото – в розовой пижаме и на коньках
332 минуты назадФото
Художник-постановщик шоу Загитовой: «Алина – очень толковая, хваткая девушка, перфекционистка. Видно, что она хочет все контролировать, во всем участвовать»
114вчера, 20:45
Евгения Медведева выложила фото с танцором Ильдаром Гайнутдиновым: «Сквозь танец в жизнь🤍»
155вчера, 13:15Фото
Софья Муравьева показала фото со сборов с Бенуа Ришо в Италии
56вчера, 06:57Фото
Новая короткая программа Двоеглазовой поставлена под песню Dernière Danse Индилы
763 июля, 20:55Видео
«10 разбитых гитар и один горящий рояль, 60 дредов в парике у Ягудина, тонны любви от зрителей». Загитова о том, как прошло шоу «Ассоль»
903 июля, 14:22
Ирина Роднина: «Не знаю, как могли подвинуться наши позиции в фигурном катании после отстранения. Без соревнований это просто гадание на кофейной гуще»
113 июля, 13:30
Михаил Дегтярев: «Провел в ОКР рабочую встречу с Родниной. Главной темой разговора стало создание школьных спортивных лиг и клубов»
113 июля, 12:12
Сихарулидзе и Коган принимают участие в конгрессе ISU в Лозанне
623 июля, 10:55
Загитова и Мустафаева 5 июля проведут тренировку по стретчингу в «Лужниках»
23 июля, 07:34
Ко всем новостям
Последние новости
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
4122 июня, 07:20Фото
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
519 июня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
136 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
322 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25