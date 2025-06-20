Эмин Агаларов: «Жилина уже порядка двух лет сидит на скамейке, не хотелось бы, чтобы она пропустила возможное участие в Олимпиаде»

Бизнесмен Эмин Агаларов надеется, что Жилина будет выступать за Азербайджан.

13 мая исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказал Веронике Жилиной в переходе. Международный союз конькобежцев (ISU) должен рассмотреть вопрос ее перехода 4-5 июля.

«Вероника Жилина уже является резидентом страны. Я знаю, что она сама очень хочет (выступать за Азербайджан), но пока у нас есть определенные трудности с реализацией этого процесса.

Но поскольку спортсменка уже порядка двух лет сидит на скамейке, не хотелось бы, чтобы она пропустила возможное участие в Олимпиаде.

Уверен в том, что она действительно большой профессионал. А больше всего меня интересует мнение Евгения Плющенко, который сам является двукратным олимпийским чемпионом.

Он тренировал ее и верит в ее успех», – сказал Эмин Агаларов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).