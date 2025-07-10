Загитова о примирении с Медведевой: «Хотела личным примером показать, как это. Вы можете потом даже не общаться, но вы закроете обиды, и все будет намного проще»

Алина Загитова рассказала, почему решилась на примирение с Евгенией Медведевой.

Медведева приняла участие в шоу Загитовой «Ассоль», которое прошло 27-28 июня в Санкт-Петербурге.

«Я человек, который не любит конфликты. Для меня это очень эмоционально тяжело, потому что я эмпатичный человек. И каждый раз, когда мы с ней виделись, мы постоянно как-то по стеночке проходили. Люди, которые с нами вместе, допустим, заходят в лифт, говорили, что чувствуют какой-то негатив, давление. И мне это уже надоело.

Первый шаг – это самый сложный шаг. Но, когда ты его сделаешь, в любом случае будет проще. Я хотела личным примером показать, как это. Вы можете потом даже не общаться, но вы успокоитесь, все проговорите, все свои обиды закроете, и будет все намного проще», – сказала Загитова в шоу «Каток» .