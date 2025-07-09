Роднина о запрете на продажу алкоголя лицам младше 21 года: «Если не можем справиться с этим по-другому, иногда нужно вводить более жесткие правила»

Ирина Роднина высказалась об ограничении на продажу алкоголя лицам до 21 года.

Ранее в Госдуму РФ был внесен соответствующий законопроект . На данный момент право приобретать алкогольную продукцию имеют граждане, достигшие возраста 18 лет.

«Вопрос ограничения продажи алкоголя обсуждается без конца. С 21 года алкоголь продают во многих странах, это не новшество. Если не можем справиться с этим по-другому, иногда нужно вводить более жесткие правила.

Реакция населения? Народ не сразу к этим правилам привыкает. Сначала будет сопротивление, потом осуждение. Один в один как с введением Fan ID. А я так и не поняла, чего в этом такого страшного? Нужно помнить, что если закон принимается и подписывается президентом, то он вступает в силу», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина .