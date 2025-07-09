  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Роднина о запрете на продажу алкоголя лицам младше 21 года: «Если не можем справиться с этим по-другому, иногда нужно вводить более жесткие правила»
9

Роднина о запрете на продажу алкоголя лицам младше 21 года: «Если не можем справиться с этим по-другому, иногда нужно вводить более жесткие правила»

Ирина Роднина высказалась об ограничении на продажу алкоголя лицам до 21 года.

Ранее в Госдуму РФ был внесен соответствующий законопроект. На данный момент право приобретать алкогольную продукцию имеют граждане, достигшие возраста 18 лет.

«Вопрос ограничения продажи алкоголя обсуждается без конца. С 21 года алкоголь продают во многих странах, это не новшество. Если не можем справиться с этим по-другому, иногда нужно вводить более жесткие правила.

Реакция населения? Народ не сразу к этим правилам привыкает. Сначала будет сопротивление, потом осуждение. Один в один как с введением Fan ID. А я так и не поняла, чего в этом такого страшного? Нужно помнить, что если закон принимается и подписывается президентом, то он вступает в силу», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoИрина Роднина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ирина Роднина: «Почему Загитову выделяют? Для меня куда интереснее те же Медведева, Трусова или Туктамышева»
150вчера, 06:51
Роднина о драке Смолова: «Нарушили закон – получайте наказание. Почему только на спортсменов-хулиганов обращают внимание? У нас другие в стране не дерутся?»
267 июля, 10:30
Роднина о деньгах в футболе: «Не учитываем, сколько уходит агентам, неизвестно, сколько на руки получает игрок. У нас это не отрегулировано, но для этого есть профсоюзы. Где они?»
133 июля, 19:13
Главные новости
Софья Муравьева: «Хореография Ришо – это что-то совсем новое для меня. Поначалу было не очень привычно, но сейчас я уже чувствую ее гораздо лучше»
15 минут назад
Садкова о новой короткой программе: «Очень необычный для меня образ. Надеюсь, что вам понравится»
9сегодня, 11:23
Кихира возобновила тренировки в группе Орсера. Японская фигуристка не выступала с сезона-2022/23 из-за травмы
36сегодня, 08:48
«Даже когда на часах 00:00, мы работаем вместе». Игнатов показал процесс постановки новой программы с участием Трусовой
57вчера, 19:36Видео
Аверина о браке с Соловьевым: «Это значит, что мы одна семья, одно целое. И Димочка от меня никуда не денется»
120вчера, 16:45
«А♾️А». Арина Аверина и Дмитрий Алиев выложили совместные фото
122вчера, 10:37Фото
Ольга Бузова: «Я все сделала, чтобы оказаться на свадьбе Авериной и Соловьева»
19вчера, 07:55
Алиса Лью в олимпийском сезоне планирует исполнять три тройных акселя на две программы
81вчера, 07:45
Ирина Роднина: «Почему Загитову выделяют? Для меня куда интереснее те же Медведева, Трусова или Туктамышева»
150вчера, 06:51
Илья Авербух: «Так получилось, что я стал крестным отцом пары Авериной и Соловьева. Ждем пополнения в этой семье»
8вчера, 06:48
Ко всем новостям
Последние новости
Артем Дзюба: «В фигурном катании я как корова на льду. Хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы, пируэты – не мое»
45 июля, 12:05
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
4122 июня, 07:20Фото
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
519 июня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
136 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
322 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото