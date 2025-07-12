Траньков о дипломе Козловского: «Саморазвитие и образование помогает любому делу, которым ты занимаешься»
Максим Траньков высказался о важности саморазвития и образования.
Ранее чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский сообщил, что окончил магистратуру в МГИМО.
«Наверное, для каждого человека значимый момент, когда он заканчивает высшее учебное заведение, тем более с красным дипломом. Это здорово, могу его только поздравить с этим.
Думаю, любое саморазвитие и образование помогает любому делу, которым ты занимаешься», – сказал тренер и двукратный олимпийский чемпион Траньков.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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