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«Мечта стала явью». Козловский окончил магистратуру в МГИМО

Фигурист Дмитрий Козловский окончил магистратуру в МГИМО.

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...🦅

Два невероятных и насыщенных года обучения в МГИМО были отработаны на максимум! Мечта стала явью!

Хочу поблагодарить за знания, бесценный опыт и внимание своих Учителей, подаривших мне незабываемые впечатления и навыки📚 Особая благодарность Тамаре Викторовне Шашихиной, Олегу Николаевичу Барабанову (моему научному руководителю) и волшебной Елизавете за советы, знания и постоянную помощь в достижении поставленных целей🏆

Сегодня я одержал одну из самых значимых Побед в своей жизни! Я выпускник МГИМО МИД России🇷🇺», – написал Козловский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Дмитрия Козловского
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