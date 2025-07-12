«Мечта стала явью». Козловский окончил магистратуру в МГИМО

Фигурист Дмитрий Козловский окончил магистратуру в МГИМО.

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...🦅

Два невероятных и насыщенных года обучения в МГИМО были отработаны на максимум! Мечта стала явью!

Хочу поблагодарить за знания, бесценный опыт и внимание своих Учителей, подаривших мне незабываемые впечатления и навыки📚 Особая благодарность Тамаре Викторовне Шашихиной, Олегу Николаевичу Барабанову (моему научному руководителю) и волшебной Елизавете за советы, знания и постоянную помощь в достижении поставленных целей🏆

Сегодня я одержал одну из самых значимых Побед в своей жизни! Я выпускник МГИМО МИД России🇷🇺», – написал Козловский.