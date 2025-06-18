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Тренер парников Станислав Морозов присоединился к команде Этери Тутберидзе

Станислав Морозов будет тренировать спортивные пары в школе Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Морозов будет работать со старшей группой парного катания, в которой тренируются чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее специалист тренировал пары Нины Мозер. Во время спортивной карьеры выступал за Украину с Татьяной Волосожар и Аленой Савченко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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