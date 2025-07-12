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Юрист Анцелиович о Валиевой в пуле тестирования ISU: «В конце года у Камилы заканчивается дисквалификация, поэтому логично, что ее включили»

Юрист объяснила, почему Валиеву включили в пул допинг-тестирования ISU.

Международный союз конькобежцев (ISU) включил российскую фигуристку Камилу Валиеву в регистрируемый пул тестирования на допинг. Сейчас спортсменка отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«В конце года у нее заканчивается дисквалификация, поэтому логично, что ее включили. Обычно это делают в последние шесть месяцев до окончания срока дисквалификации. Спортсмены, которые ушли из спорта и потом решили вернуться, тоже должны полгода до возвращения проходить тестирования, чтобы убедиться, что спортсмен приступит к соревнованиям чистым.

Если этого не делать, то у дисквалифицированного или ушедшего из спорта спортсмена откроется широкое поле для приема субстанций, которые оказывают влияние на результат. Включить в пул всех спортсменов, у которых заканчивается дисквалификация, нет возможности, но такого высокого уровня, как Валиева, всегда тестируют, чтобы убедиться, что они чистыми приступят к соревновательной деятельности.

Также от Камилы не было заявления о завершении карьеры, а если бы она его сделала, срок дисквалификации бы приостановили. Когда спортсмен уходит из спорта, отсчет дисквалификации не идет и возобновляется заново, когда он возвращается к спортивной деятельности. Так как Камила планирует вернуться, в следующем году у нее будет такая возможность.

Кроме того, за два месяца до истечения срока дисквалификации она может приступить к официальным тренировкам с командой», – сказала Анна Анцелиович.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБ Спорт
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