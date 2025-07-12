Дмитрий Васильев о бане Валиевой: «Настоящее свинство со стороны WADA. При этом агентство не дисквалифицирует западных спортсменов, которые принимают допинг»

Дмитрий Васильев назвал свинством дисквалификацию Камилы Валиевой за допинг.

Международный союз конькобежцев (ISU) включил российскую фигуристку Камилу Валиеву в регистрируемый пул тестирования на допинг. Сейчас спортсменка отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Раз Валиева заявляла, что собирается вернуться в профессиональный спорт, в том числе и на международные соревнования, это естественно, что она попадает в поле зрения WADA. WADA сразу берет на карандаш лидеров национальных команд.

Другое дело, как обошлись с несчастной Валиевой. Это было настоящее свинство со стороны WADA. При этом Международное антидопинговое агентство почему-то не дисквалифицирует западных спортсменов, которые принимают наркотики, допинг, запрещенные лекарства от астмы.

Норвежская лыжница Марит Бьорген написала книжку, в которой рассказала, что она сдала положительную допинг-пробу, но ее почему-то не дисквалифицировали. Она сама призналась в нарушении антидопинговых правил.

Вот это плоды работы WADA, которое стало карательным органом только для неугодных спортсменов. А именно для российских спортсменов, поэтому с ними так и обращаются. WADA необходимы реформы, нужно сделать так, чтобы все правила были одинаковы для всех стран», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону