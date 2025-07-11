Светлана Журова: «Если ты не член сборной, тебя тестировать не должны. Думаю, Валиеву спокойно могли оставить членом сборной России»

Журова высказалась о включении Валиевой в пул тестирования ISU на сезон-2025/26.

«Пока спортсмен не озвучивает информацию о том, что заканчивает карьеру, его не могут исключить из пула допинг-тестирования. Тем более, люди в ISU могли видеть Валиеву в каких-то ледовых шоу, они видят, что она в хорошей форме сейчас.

Наверняка и само РУСАДА подало заявку на Валиеву как на члена сборной России. Ведь если ты не член сборной, тебя тестировать не должны. Думаю, Валиеву спокойно могли оставить членом сборной России, несмотря на то, что она два года не выступала официально.

Бывают уважительные причины, когда спортсмену сохраняют место в сборной. Например, я возвращалась после родов и почти два года не выступала. Но меня все равно взяли членом сборной и включили в пул допинг-тестирования.

Бывают особые случаи, которые рассматривает тренерский совет, и в итоге спортсмена включают в состав сборной за прошлые заслуги и титулы. Так же могли решить и по Валиевой», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.